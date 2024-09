Fotó: Mészely Réka

A Kopf Katalin által alapított Lehetőség Családoknak 2005 alapítvány februárban vette át a Mosonmagyaróvári Tanodát. A harminc rászoruló gyermek fele a Családok Átmeneti Otthonából érkezik.

– A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást is fontosnak tartjuk. A gyermekek igénylik a külön foglalkozásokat is, amikor egy pedagógus csak velük foglalkozik. Sok a magatartás zavaros fiatal, akik úgy érzik, nem kaptak elég figyelmet. A tanév során egyébként 14-18 óra között fogadjuk a gyermekeket, tanulásban, házi feladat elkészítésében segítünk, de év közben is igyekszünk számukra élményeket nyújtani, a szabadidőt hasznosan eltölteni. Ugyanakkor nevelési feladataink is vannak, háztartási praktikumokat átadni – emelték ki a Családok Átmeneti Otthonában is tevékenykedő szakmai vezetők.

A családi napon sok szabadtéri játék, kézműveskedés várta a gyermeket és családjaikat. Együtt készítették el a reggelit és ebéd is várta őket.