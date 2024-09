A versenyre öt kategóriában 15 egyesület 43 versenyzője nevezett. A versenyt szép napos időben sikerült megrendezni, a fogási eredmények az előző évihez hasonlóan alakultak, idén is a keszegfélék domináltak. A legtöbb halat fogó Steininger Dávid a Szigetköz HE versenyzője vihette haza az aranyérmet és a verseny vándorserlegét.

Negyvenhárom horgász versengett a Sinkó Lajos emlékversenyen Ásványrárón.

Fotó: Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége

Szép eredmények születtek a két botos felnőtt kategóriában is, ahol ifj. Csapó György ( Szigetköz HE) fogta a legtöbb halat. A legnagyobb halért különdíjakat ajánlott fel Zalán Barnabás horgász, melyet felnőtt kategóriában Sipos József ( Hegyeshalmi HE), ifi kategóriában Takács Ádám (Szigetköz HE), gyerek kategóriában Hatos Dávid (Gyárvárosi HE), női kategóriában Müller Panka (Szövetség HE) vihetett haza.

A Szigetköz HE versenykategóriánként az I-III. helyezetteknek serleget adományozott. A gyermek kategória I-III. helyezettjeinek 10.000 -10.000 forintos vásárlási utalványt adományozott a Szigetköz HE egy tagja.

A versenyen résztvevő gyerekhorgászokat etetőanyaggal és apró cikkekkel támogatta Magyar Gábor az MMX horgászáruház tulajdonosa.

A verseny lebonyolításában a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége, és az ásványrárói Titán Halászcsárda segített.

Fotó: Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége

A verseny lebonyolításában a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége, és az ásványrárói Titán Halászcsárda segített.

Eredmények:

2 botos felnőtt kategória: Csapó György (Szigetköz HE.) 7840 g, Sipos József (Hegyeshalmi HE.) 4880 g, Németh Ferenc (Honvéd HE.) 4750 g.

1 botos úszós felnőtt kategória: Steininger Dávid (Szigetköz HE.) 7880 g, Németh József (Szigetköz HE.) 3860 g, Ihász József (Szigetköz HE.) 3840 g, Tilinger Iván (Szigetköz HE.) 3840 g.

Női kategória: Müller Panka (Szövetség HE.) 1280 g.

Ifjúsági kategória: (fiú-leány): Takács Ádám (Szigetköz HE.) 1840 g.

Gyermek kategória: Hatos Dávid (Gyárvárosi HE.) 4000 g, Füsi Janka (Szigetköz HE.) 1970 g, Müller Patrik (Szövetség HE.) 1180 g.

Legnagyobb hal:

Felnőtt: Sipos József (Hegyeshalmi HE.) 4760 g

Női: Müller Panka (Szövetség HE.) 1090 g

IFI: Takács Ádám (Szigetköz HE.) 1100 g

Gyerek: Hatos Dávid (Gyárvárosi HE.)1400 g

Abszolút kategória: Steininger Dávid (Szigetköz HE.) 7880 g, ifj. Csapó György (Szigetköz HE.) 7840 g, Sipos József (Hegyeshalmi HE.) 4880 g.