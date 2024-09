Csípőprotézis-műtét előtt

László szakmája hentes. Az amputáció után nem tudott a szakmájában dolgozni, a nehéz fizikai munkát nem lehet fél lábbal végezni. Rokkantosították. Évekig gondozta beteg édesanyját, akivel együtt élt. Az emelgetés, a cipelés, a bal láb hiánya miatt annyira túlterhelte a jobb lábát, hogy jelenleg csípőprotézis beültetésére vár. Most éppen októberre van kiírva a műtétje, amire nagyon számít, mert szinte nem tud járni a fájdalomtól. Alig bír aludni, fájdalomcsillapítókon él.

Ezért is volt szüksége közlekedési eszközre, mert biciklizni már nem tud, a gyaloglás, de még az ülő helyzetből történő felállás is csak fájdalmakkal megy. Így marad számára a négy fal, és a kertje, amit ennek ellenére is igyekszik rendben tartani. Egyik kezével a fűnyírót húzza, a másikkal a botba kapaszkodik.

Az abdai Rehab Partner Alapítvány nem először állt jó ügy mellé. A Norvégiából behozott elektromos mopedet felújítva adták át Lászlónak. Fotó: Csapó Balázs

Minden fillért beoszt

A rokkantnyugdíja százhúszezer forint, ebből kell az otthonát fenntartania, az élelmezését megoldania, a gyógyszereit beszereznie. Nagyon oda kell figyelnie minden fillérre, hogy kijöjjön belőle. Mindig tönkremegy valami. Most ebben a melegben pont a ventilátor romlott el, újat kellett vennie, nemrégen a fűnyíróra kellett költenie. A megrendelt ebédet házhoz hozzák neki. Rendszeres segítője, jó angyala Ibolya, a Nagyszentjánosi Bakony-ér Humán Szolgáltató Intézmény munkatársa, aki látogatja, bevásárol, kiváltja a gyógyszereit. Nem csak fizikailag segíti, lelkileg is támogatja Lászlót, sőt, alapítványunk figyelmét is felhívta a nehéz sorsú férfira. Mint levelében írta, a rehabilitációs intézményben felírtak számára régebben mopedet, de az önrészt a rokkantnyugdíjából nem képes fizetni. Többször beadott közgyógyellátásra kérelmet, de azt elutasították.