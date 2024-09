Türelmes, kitartó, aprólékos, precíz munkát kedvelők hobbija a bonszaikészítés. Bizonyára többen megcsodáltunk már egy-egy apró méretű, ám nagyon öregnek tűnő növénykét. A bonszai ugyanis egy kis méretű fa vagy cserje, amelyet speciális technikák segítségével nevelnek és formáznak oly módon, hogy kicsinyített, összehangolt méreteket és ágrendszert érjenek el. Ez a hagyományos japán művészeti forma egyfajta élő szobrászatnak tekinthető, amely a természet szépségét és egyensúlyát próbálja visszaadni.

A bonszai nem csupán növény, hanem egy életforma és egy művészeti kifejezőeszköz, amely az ember és a természet harmóniáját hangsúlyozza.

Az egyik kiállító, a döri Mácsai László fazekas a bonszaijal hat éve kezdett el foglalkozni.

Először még csak kerámiákat készítettem az alkotásokhoz, majd kaptam ajándékba egy fát. Azóta több százra rúg a gyűjteményem. Rengeteg törődést igényelnek az öntözésen túl a növények, hogy egy öreg fa hatását keltsük a természetességre és a tökéletességre törekvés jegyében

– árulta el László, akinek jelenleg több mint háromszáz fája van. Főleg hazai honos fákat nevel, azaz szabadban tarthatóakat. Mivel elég kicsi az életterük a tálban, némi teleltetést igényelnek.

Mi okozza a legnagyobb örömet a fák gondozásában? – merül fel a külső szemlélőben a kérdés.

– Számomra a fejlődésük figyelemmel kísérése a legnagyobb élmény. Sok olyan fám van, amelyet ismerősök kertjéből gyűjtöttem többnyire ősszel és télen. Ezek lényegében csupasz törzsek, amihez hozzáképzelem a koronát. Aztán várom, hogy tavasszal hol pattan ki a rügy, melyiket hagyjam meg, hova irányítsam az ágat, hogy végül azt a képet kapjam majd évek múlva, amit elképzeltem akkor, amikor először megláttam a fát. Amúgy sem vagyok egy hirtelen természetű, hiszen a szakmámból, a keramikusságból is türelmet és alázatot tanul az ember, de ez a hobbi is arrafelé visz. Kicsit lelassít a mindennapi rohanásban a velük való foglalatosság – vallja László.

Egy kis fa több száz évig elélhet, ahogy a természetben is vannak idős fák.

Akadnak olyanok, amelyeket több száz évesen gyűjtenek be és onnan indítják újra az életét.

Nagy az esélyük arra, hogy sokáig élnek az igényeiknek megfelelő tartás, gondos kezelés mellett. S hogy kitől lehet mindezt megtanulni?