- Mivel kapcsolódik ki? Van-e hobbija?

- Tagja vagyok a Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesületének. Rendszeresen tartunk kiállításokat Sopronban és a környező településeken. A vasútmodellezés gyerekkori álom, egy olyan hobbi, amit az ember saját örömére folytat. Ugyanakkor az egyesületben sokféle emberrel találkozom, és igyekszem ott is terjeszteni a műemléki szemléletet. Megépítettük például maketten a Várkerület házsorát, sőt az engedély nélküli ablakcserét is lemaketteztük. A világ megismerésében is segít, sok gondolatot ad építészeti kérdésekben és az oktatáshoz is. Otthon is van terepasztalunk, amit a fiaimmal közösen építünk.