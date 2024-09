Az iskolai étkeztetést több helyen is az Eatrend Magyarország biztosítja, Győrön és Sopronon kívül további hat településen látják el a bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális étkeztetési szolgáltatást, ami 20 ezer embert jelent naponta. – Minden évben vezetünk be újdonságokat. Folyamatosan fejlesztjük meglévő étlapjainkat is, melyeket dietetikusainkkal és a termelési osztállyal közösen állítunk össze. Sopronban idén nemcsak a menükínálat újult meg, hanem a nyáron két iskolában, a Petőfiben és a Gárdonyiban az ebédlőket is felújítottuk, így a diákokat ebédidőben színes és vidám környezet várja – kezdte Barnai-Halász Mercédesz, az Eatrend Magyarország marketing- és támogatási vezetője.

A soproni Gárdonyi-iskola megszépült ebédlőjében a menza főztje is jobban esik a diákoknak .

Fotó: Máthé Daniella

– Nemcsak hagyományos menüből választhatnak a szülők, speciális étrendet is kínálunk az ételallergiás gyerekeknek. Dietetikai csapatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a ránk bízott étkező gyermekek a lehető legnagyobb biztonság mellett a diétájukba illeszthető alapanyagokból ugyanazt a menüt fogyaszthassák, mint társaik. Jelenleg több mint 140-féle diétát főzünk országszerte, a vármegyében két szakosított konyhán készülnek ezek az ételek, így ötszáz gyermek speciális étkezését biztosíthatjuk – fűzte hozzá Barnai-Halász Mercédesz.

Friss alapanyagokból főznek naponta

– Ételeink minden esetben az adott korosztály igényeihez igazodnak annak érdekében, hogy biztosítsák a kiegyensúlyozott tápanyag- és energiabevitelt, emellett optimális mennyiségben tartalmazzák a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Konyháinkra napi beszállítással friss alapanyagok érkeznek. Nyomonkövetési rendszerrel ellátott, rendszeresen vizsgált beszállítókkal dolgozunk a minőségi termékek beszerzése érdekében – hangsúlyozta az Eatrend munkatársa.

Folyamatos visszajelzések

– Nagy hangsúlyt fektetünk az elégedettségre, ezért folyamatosan monitorozzuk az étkezői igényeket. Az intézményekben kóstolási naplókon keresztül mondhatják el véleményüket az étkezők, valamint a szülők és pedagógusok online, weboldalunkon is elküldhetik visszajelzésüket, melyet minden esetben figyelembe veszünk. A pedagógusok számára kedvezményes étkezést biztosítunk. A rendelés leadására külön online felület áll rendelkezésükre – mondta el az osztályvezető.