Az eseményen György Lászlónak az idei év során megjelent „A középosztály forradalma – Meritokratikus stratégia a 21. századra” című könyvéről beszélgettek a szerzővel, aki kifejtette, hogy többek között könyvével egyfajta tükröt is tartott a nyugati civilizáció elé. György László az előadásában rámutatott, hogy az elmúlt évtizedek során a nyugati társadalmak középosztályai sorvadásnak indultak, miközben a globalizációs folyamatok nyertesei Kelet-Ázsia középosztályai, valamint a nemzetközi tőketulajdonosok lettek. A kormánybiztos véleménye szerint ha szélesedik a középosztály, az hozzájárul a jóllét fenntartható növekedéséhez is. A nyugati társadalmak az elmúlt évtizedek során elfordultak azoktól az értékektől, melyek előtte követendő példává emelték a világ más térségei számára, azonban a magyar társadalom- és gazdaságpolitika pont ezen értékekre épül. György László szerint nagyon lényeges, hogy ezekre a nyugati országokat érintő globális problémákra hazánknak is van lokális válasza, melynek gerincét képezi az a gazdaságpolitikai stratégia, melynek központi eleme a középosztály bővítése.