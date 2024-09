Bóka Ödön a rendezvény szervezője, többszörös hazai és külföldi bajnok, megszállottja a csípős ételeknek. Így hát gondolhatják, hogy nem könnyű feladattal készült a versenyzőknek, végül csak hárman merték megmérettetni magukat. Igaz ők sem kezdők, de azért egy-egy paprika úgy tűnt mintha kifogna rajtuk. Törölni kellett a verejtékező homlokokat és a kiszökő könnyeket is, na meg néhány csípő lehelet is elhagyta a szájukat. A jalapenjótól egészen a carolina reaperig fogyasztottak a bátor férfiak, és szurkolótáboruk is volt bőven. Végül Pödör Tamás végzett a harmadik helyen, második lett Cselényi István "Csiliboy" és Magyari Zsolt diadalmaskodott.