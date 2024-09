Kvízesteken mozgatja meg a játékosok szürkeállományát hétről hétre a kónyi székhelyű Épeszűek játékszervező csapat. Egy testvérpár, Horváth Petra és Kissné Horváth Adél vállalták, hogy kérdéssoraikkal szórakoztatják a versenyzőket. Szerte a vármegyében szerveznek esteket, és a kezdeményezés egyre népszerűbb.

Épeszűek: Horváth Petra és testvére, Kissné Horváth Adél szívesen hívják játékba a csapatokat, miközben maguk is jól szórakoznak.

– Négy éve foglalkozunk kvízvetélkedők szervezésével, falunkban, Kónyban kezdtük el. Gyorsan népszerű lett ez a szórakoztató program, rendszeresen hívnak bennünket a környékbeli falvakba, de havonta megyünk Csornára, voltunk már Jánossomorján és Mosonmagyaróváron is. Nagyon jól érzik magukat a játékosok és természetesen mi is – mutatta be magukat Horváth Petra.

Az országos bajnokságok sikerén felbuzdulva kezdték el a kónyi hölgyek a szervezkedést, hiszen először ők is egy kvízcsapat tagjaiként éreztek rá a vetélkedés izgalmára. Tudták, hogy lakókörnyezetükben szép számmal akadnak olyanok, aki szívesen kipróbálnák magukat, tudásukat.

– Nem kellett csalódnunk, hiszen tényleg gyorsan összeálltak a csapatok. Ma már művelődési központoktól, kultúrházaktól, önkormányzatoktól, esetleg vendéglátó egységektől kapjuk a felkérést. Általában hat-nyolc fős társaságok játszanak. Az adott helyszíntől függ, hogy mennyi csapatot tudunk fogadni, Csornán például tizenhat-tizenhét csapattal játszunk. Ennyien férnek el kényelmesen a művelődési központ aulájában. Bezin, ami egy kisebb közösség, kilenc-tíz csapat jön össze – tette hozzá Horváth Petra.

Nemrégiben Kónyban egy megakvízestet rendeztek, melyen huszonöt csapat mérte össze tudását, oda az egész vármegyéből érkeztek játékosok, a győztes pedig a Tudás serlegét vehette át. A kérdéssorokat Petra és testvére, Adél állítják össze, Kissné Lacsik Zsófia és Kiss Richárd vannak a segítségükre. Igyekeznek változatosak lenni. Vannak klasszikus feleletválasztós kérdések, de akadnak párosítós, felsorolós, kulturális, történelmi, bulvár-, sport- és helytörténeti, néprajzi feladványok is.

– Vannak baráti társaságok, melyek jelentkeznek, de gyakran csak a vetélkedőre összeálló csoportok is. Így több szakterületet, érdeklődési kört le tudnak fedni, például a sporttól a zenéig. A korosztály is teljesen vegyes. Mi nagyon örülünk, amikor a fiatalok is vállalkoznak a feladatra, hiszen jó érzés, hogy ezt a korosztályt is le tudjuk ültetni, és készek a tartalmas elfoglaltságra – jegyezte meg Horváth Petra.