A programot idén is összekötötték jótékonysággal: a Szigetközi Állatvédő Liga javára gyűjtöttek. Egyrészt becsületkasszával működő sütivásár révén, másrészt bármit szívesen fogadtak, ami a négylábúaknak kellhetett. Légrádi Balázs, a liga alapítója örömmel számolt be, hogy már az első órában is nagyon sok adomány érkezett.

– Több állatvédő alapítványt, egyesületet és magánszemély támogatunk, ebből az adományból jut nekik is, továbbá a mosonmagyaróvári gyepmesteri telepen gondozott kutyák is kapnak a most érkezett finomságokból – emelte ki hálása Légrádi Balázs. Érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy a Lajta közelsége miatt ugyan kidolgoztak egy menekítési tervet, de végül maradhattak a gyepmesteri telepen az ott befogadott kutyák.