Több ezer diáknak, általános és középiskolásnak csengetnek be Győr-Moson-Sopronban. Vannak, akik először lépnek be valamelyik oktatási intézmény kapuján és kezdik meg tanulmányaikat, sokan pedig utolsó évükben koptatják már az intézmény padjait.

Mintegy 1 millió 100 ezer család már a tanévkezdés előtt hozzájutott a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokhoz. Az ingyenes tankönyveket is kiosztották a köznevelésben és szakképzésben tanuló diákoknak, 4100 iskolába több mint 13 millió eszközt szállítottak ki. A rászoruló családoknak 80 ezer ingyenes tanszercsomagot is kiosztanak. Az első osztályosok ezúttal is ingyenes füzetcsomagot kapnak Győrben az önkormányzattól: ceruzák, zsírkréta, vonalzó, gyurma és minden más eszköz megtalálható benne, amire az iskolát kezdőknek szükségük lehet.

Elmozdulnak a digitalizáció felé

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az önkormányzat által adományozott füzetcsomagokat nyújtotta át a kicsiknek.

– Ez egy új utazás kezdete mindenki számára. Nem egyszerű pillanat a szülőknek, hiszen átadják legnagyobb kincsüket a pedagógusoknak. De ez az élet rendje – fogalmazott. – Mindenki próbálja megtalálni a napi örömöket, a pedagógusok pedig a területet, képességet, amiben a kisgyermekek a legtehetségesebbek.

Dékány Ernő igazgató – aki januártól vezeti az intézményt – arról beszélt, bízik benne, hogy vidáman, önfeledten indul a tanév, amit idén száz elsős kezd meg. Szeretnék a több mint 100 éves épületet megújítani, az udvart még színesebbé tenni. A digitalizáció felé is elmozdulnak, a kapott tableteket szeretnék bevonni az oktatásba, így élményszerűvé, a diákok számára is átélhetővé tenni a tanórákat.

– A régi, hagyományos módszerek némi megújulással, kreativitással jó eredményeket szülhetnek – mondta az igazgató.

Felkészültek a tanévre

Dr. Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója lapunknak elmondta, hogy a fenntartásukban működő 64 intézmény több mint 100 feladatellátási helyen felkészülten várja a tanév kezdetét.