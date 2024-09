Izgalmas programokkal várták az érdeklődőket szombaton a Széchenyi térre, ahol a pékségek, pékárut előállító vállalkozások és természetesen kézművesek is jelen voltak. A helyi pékségek bemutatkozása mellett kóstolókkal lehetett igazán megízlelni milyen is az idei 22. Kenyérfesztivál. Aki épp nem fért az étkektől roskadozó bódékhoz, azok a vásárosok, kézművesek között keresgélhetett, de részt vehetett kézműves foglalkozáson, valamint belehallgathatott a színpadi produkciókba is.

A megnyitón prof. dr. Lakatos István és Simon Róbert Balázs mondott beszédet. Ezt követően a Garabonciás Együttes, majd a Grácia Alapfokú Művészeti Tánciskola műsora következett, de színpadra lépett Anetta és a híres Daloló Pék is, Tatai Zoltán Ásványráróról. A fellépők sorát Csikó Teodóra és Takács Zoltán operett műsora zárta.

A program keretében hagyományosan szakmai versenyt is rendeztek, melynek során a szakma képviselői több kategóriában mérhetik össze tudásukat.

Kenyér kategóriában keresik a legjobb hagyományos kovászos kenyeret és a leginnovatívabbat. Péksütemény kategóriában hagyományos sós és hagyományos édes, valamint innovatív alkategóriában hirdetnek majd győztest. A Fesztivál Kiflije a közönség szavazatain múlik, melyet a helyszínen lehet leadni.

A rendezvény egyik kísérőprogramja, hogy a pék- és cukrász képzésben tanuló nappali tagozatos diákoknak díszmunka versenyt hirdettek, melynek témája ebben az évben „Olimpia 2024” volt.

A szlogennek megfelelő díszmunka elkészítését várták pékipari vagy cukrászipari termékből (kenyér, kifli, édes tészta) elkészítve, kitétel volt, hogy legalább 5 méter távolságból is látható legyen, így igen csak méretes alkotások születtek. A szakmai versenyre nevezett termékeket és díszmunkákat szakmai zsűri értékeli majd.