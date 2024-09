- A férjemmel mind a ketten olyan családban nőttünk fel, ahol volt kert és szőlős, a munkálatokból pedig gyerekkorunk óta kivettük a részünket. Aztán úgy alakult, hogy erdészeti technikumban tanultam tovább faipari szakon, így nem is volt kérdéses, hogy egy kertesházat szeretnénk családi otthonnak. Amikor pedig először jöttünk megnézni a házat, akkor a gyerekszobából láttuk, hogy a villanyvezetéken egy mókus mászkál. Egyből tudtuk, hogy ez lesz az otthonunk. Az erdő lábánál közel vagyunk a természethez, ami a kertben is visszaköszön. Van például egy barna varangyunk, amire nagyon vigyázunk, de rengeteg madár is jár hozzánk, amiket télen etetünk, nyáron itatunk - kezdett bele Kecskés Katalin. Hozzátette, ugyan még fiatalnak számít a hároméves kert, de a céljuk, hogy a megtervezett ültetéssel gondozásmentes legyen. - A környezetszépítő versenyt egy szuper kezdeményezésnek tartom, hiszen egy olyan városban élünk, ahol nagy hangsúlyt kapnak a virágos területek és a szép parkok. Az esélytelenek nyugalmával, pályáztam a díjra, mert tavaly láttam a szebbnél-szebb kerteket. Már akkor is hatalmas meglepetés volt a második helyezés, így az idei első hely végképp meglepett, nagyon örültünk a hírnek. Az tény, hogy idén nem volt túl sok időnk a kert gondozására, hiszen októberben születtek meg az ikreink. Csupán annyit tudtunk a kerttel foglalkozni amíg a gyerekek a babakocsiban aludtak, de valóban szebb lett, mint tavaly volt.

Fotó: Máthé Daniella

- Az otthonunk 2021-ben készült el, és novemberben költöztünk be. Ahogy az időjárás engedte elkezdtük a tereprendezést, a területen régen egy tó volt, amire a környékbéli idősek még emlékezhetnek. A tó miatt agyagos volt az egész talaj, ami miatt befolyt a víz a garázsba, így nem volt más választásunk neki kellett állnunk a földmunkának. Nyilván ezt meg kellett terveztetni szakemberrel, aki nyolc teherautónyi termőfölddel töltötte fel a területet. A férjem okosotthonokkal foglalkozik, és a házunkon tanulta ki a szakmát. Így került a kertbe locsolórendszer és robotfűnyíró, illetve talajszonda is. Ezeknek a segítségével az öntözőrendszer csak akkor kapcsol be, amikor tényleg szükség van rá, illetve tudjuk, hogy mikor kell trágyázni vagy a tápanyagot pótolni. Szeretnénk a lehető legkevesebb kemikáliát használni - idézte fel. - Az első évben elkezdődött a kísérletezés, hogy mi az, ami itt megmarad, de abban biztosak voltunk, hogy éghajlattűrő növényeket szeretnénk. Az első körben több mint hétszázötven hagymás növényt ültettünk el. Azt tudom mondani, hogy itt egész évben virágzik valami. Van olyan virágunk, ami télen a havazás alkalmával is virágzik, tehát mindig van valami színes folt a kertben - részletezte.