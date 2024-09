A csapat a paralimpia megnyitóját a Szajna-partról nézte végig, emellett két sporteseményre be tudtak menni, egy kosárlabda-mérkőzésre, ahol telt ház és fergeteges hangulat várta őket, valamint egy boccia­játékra is.

– Épp a magyar lányok versenyére jutottunk be. Elég kevés néző volt, a hazai csapat pedig pont egy, a nézőhelyünkhöz közeli, szélső pályát kapott, úgyhogy szurkoltunk nekik. Az edzők is kikacsintottak ránk. Élmény volt számunkra, és remélem, nekik is örömet szereztünk azzal, hogy magyar szurkolást hallhattak a mérkőzés alatt Párizsban – mondta Pálmai-Matis Mónika.