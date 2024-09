A fiatalokat Havassy Tünde, az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumi elnöke Andreas Gering az iskola igazgatója köszöntötte.

– Mindenkit köszöntök ezen a különösen forró első tanítási napon, külön örömmel azokat a fiatalokat, akik most kezdik meg tanulmányaikat nálunk – mondta el Havassy Tünde. – Az idei tanév különlegessége, hogy az iskola most ünnepli 15. születésnapját. Ehhez kapcsolódóan januártól különböző projekteket és programokat szervezünk a diákoknak az évfordulóhoz kapcsolódóan. Ugyanakkor más szempontból is örömteli ez a tanévkezdés, ugyanis teljes mértékben elkészült az új iskolaépület, amely mostantól a diákok és a tanárok rendelkezésére áll.

Havassy Tünde azt is hozzátette, hogy a visszajelzések alapján a diákok több sportolási lehetőségre vágynak az intézményben. Kérésüket meghallgatva lépésről-lépésre bővíteni fogják a sport palettájukat, idén ősszel már el is kezdődnek a munkálatok egy új kültéri konditerem kialakítására.

Az évnyitón a kis elsősöket ajándékcsomaggal is meglepték, hogy az első tanítási nap biztosan felejthetetlen és örömteli élmény legyen a számukra.