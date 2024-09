– Sokan elsősorban műsorvezetőként, televíziós riporterként ismernek. De belépve az otthonod egy nagy becsben tartott szegletébe, egy új éned tárul elénk. Mikor is kezdődött a szenvedélyed a kisautók iránt?

– Ez a szenvedély gyermekkoromból ered. Igaz, akkor még csak a kedvenc játékaim voltak, csak funkciójukban használtam a kisautókat, mint bármelyik kissrác. Aztán menet közben jöttem rá, hogy hiába öregszem, az érzés változatlan, a diecastok meg csak gyűlnek. Kizárólag a két legismertebb gyártó modelljeit keresem, azokat is kizárólag az 1:64 körüli méret kategóriában. A Hot Wheelsen és Matchboxon kívül még rengeteg olyan gyártó rengetegféle modellje van piacon ebben a méretkategóriában, amelyek gyakorlatilag tűpontos, valósághű modelleket gyártanak, mégsem hoznak izgalomba.

– Több száz darabot láthatunk szépen elrendezve. Melyek azok, amelyekre igazán büszke vagy?

– Meggyőződésem, hogy egy gyűjtemény minőségét nem az állomány mennyisége határozza meg. Láttam már olyan 50 darabos gyűjteményt, amitől leesett az állam, és olyan 4000 darabos kollekciót is, ami mindössze megmosolyogtató volt. Mivel erre a hobbira is végtelen mennyiségű pénzt el lehet költeni, arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült megtalálni azt az irányt, amivel letisztult a gyűjteményem. Megtanultam elengedni gyönyörű darabokat, hogy többet tudjak foglalkozni a valódi kedvencekkel. Kirakva több száz, de bedobozolva is még több modellem van. Egészen konkrétan a kérdésre válaszolva a Datsun 510 vonalra vagyok a legbüszkébb, melyek kiemelt helyen vannak a szívemben és a kollekciómban. Ezeket szívesen mutatom meg a hozzáértőknek.

Fotó: Kerekes István

– Honnan lehet beszerezni a ritkaságokat?

– Akár boltokból is. Az igazi ritkaságokat azonban szerencsével, de leginkább nehezen! Külön, szervezett kincsvadászat és hiénaipar települt rá idehaza is már sajnos. Vannak gyárilag is kincsvadászatra és üldözésre buzdító darabok. Ezek megjelenésükben a tucatmodellekhez hasonló, de már gyárilag megjelölt ritkaságok, melyeket a normál gyűjtőkartonokba rejtenek. Sajnos a boltok polcaira már ki sem kerülnek ezek a megjelölt darabok sok esetben. Viszont a másodlagos piacokon 10–20–25-szörös áron is gazdát cserélhetnek. És ezt tudják az árufeltöltők is. Ezért főleg online aukciókon, börzéken, kapcsolatokon keresztül megy a beszerzés. Természetesen bárkinek lehet szerencséje, de ez a ritkább. A gyártónak van saját világ körüli hivatalos gyűjtői klubja is. Tagdíj mellett exkluzív vagy limitált modellekhez lehet hozzájutni. A csúcsot a néhány darabos, de hivatalos custom és convention modellek jelentik. De ezek gyakorlatilag elérhetetlen magasságokban vannak.