Ahogyan korábban is megírtuk, már hagyomány a győri Tacsi Tali, idén harmadik alkalommal szervezi meg Varga Zsófia és csapata a négylábúak találkozóját. Szeptember 22-én, vasárnap ismét az Aranypart II-re hívnak több száz tacskót és gazdáikat.

Az idei programot egy héttel később rendezik meg a tervezett időponthoz képest. Fotó: Csapó Balázs

Ezúttal minden résztvevő tetszőleges részvételi díjat fizethet, amivel ismét jótékony célt szolgálnak, hiszen a Futrinka Fajtamentő Egyesület kapja a támogatást.

A rendezvényre nem csak tacsisokat várnak. Nekem sincs kutyám, de nagy tacskórajongó vagyok és mindig hatalmas élmény ennyi négylábúval tölteni egy napot.

– A rendezvény kiemelt célja a győri és környéki tacskósok közösségének építése, ugyanakkor idén minden más fajtát is örömmel várunk, hiszen minden négylábút kedvelünk. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy egy helyi fiatalos csapatot is bemutathatunk a rendezvényen, akik megalkottak egy ingyenes applikációt, a PetFriendet. Ez segít megtalálni a hozzánk legközelebbi állatbarát éttermeket, kutyakozmetikákat, strandokat és futtatókat egész Magyarországon. Ráadásul az app bővül, így ha valaki új állatbarát szolgáltatóként szeretne csatlakozni, szívesen látják. De találkozhatnak az érdeklődők a bénult kedvencekre specializálódott kutyakocsi-készítővel és gyűrűhordó tacskóval is – mesélte podcastműsorunkban Varga Zsófia szervező.