A Flesch Nonprofit Kft. munkatársainak tájékoztatása szerint ezúttal is mintegy félezren csatlakoztak a programhoz. Az Aranyossziget utca–Szent István király út–Hild János tér–Alkotmány utca–Barátság utca–UFM-aréna–Halászi út érintésével érkeztek vissza a Flesch-központhoz. A program végén lehetett beváltani a „Gurulójegyeket” a Flesch-parkolóban felállított sátrak valamelyikében, annak függvényében, hogy ki hány alkalommal vett részt a programon. Akik négyszer is csatlakoztak, tombolát is kaptak, melyen egy női és egy férfi biciklit sorsoltak ki.