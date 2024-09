Tóth Attila fotográfus képeiből nyílt kiállítás a magyar fotográfia napja alkalmából a csornai Városi Városi Művelődési Központban. Természetfotókat, dokumentumképeket, színházi felvételeket, riportfotókat láthatnak az érdeklődők, ha szeptember 14-ig ellátogatnak az intézménybe. Tóth Attila fényképei rendszeresen megjelennek a Kisalföldben is. A tárlat megnyitóján Attila fotózáshoz való hozzáállását unokahúga, Juhász Réka úgy jellemezte, hogy nagybátyja kezében, de legalábbis a közelében mindig volt egy fényképezőgép.

– Az 1980-as évek elején, amikor általános iskolás voltam, Nagy István tanár úr tartott fotószakkört. Analóg technikával, fekete-fehér géppel tanultunk fényképezni. Megtanultuk, hogyan kell a filmet előhívni, meglágyítani, hogy papírkép legyen belőle. Sok idő eltelt, a fényképezés megmaradt és mindig is fontos volt. 2017-ben a feleségemtől házassági évfordulónkra egy fotósuli-utalványt kaptam ajándékba. Nagyon jó és hasznos ajándék volt, hiszen képezhettem magam, hogy ne csak fotózzak, hanem tudatosan készítsem el azokat a képeket, melyeket megláttam és melyekről tudtam, hogy le kell fényképezni. 2019-ben már a Győri Nemzeti Színházba kaptam meghívást az aktuális premierekre, bemutatókra, egy évvel később pedig a Győri Balett is sorra került és fotózhattam a művészeket. Közben beiratkoztam egy fotográfusképzésre és tulajdonképpen innentől rendszeresen részt veszek és fotózok a városi rendezvényeken. Képeim megtetszettek Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnek is és ma már vele járom a környező településeket és örökítem meg a különböző eseményeket – beszélt hivatássá váló hobbijáról Tóth Attila.

2022-ben környékbeli fotós kollégáival együtt alapító tagja volt a Fényszövetség Fotográfia Egyesületnek. A szervezetnek köszönhetően rendszeresen találkoznak, tapasztalatot cserélnek, beszámolnak a sikerekről egymásnak. Modelleket hívnak és előadásokat hallgatnak meg, így is bővítve tudásukat.

Tóth Attila amellett, hogy szinte minden szabadidejét a fényképezésnek szenteli, komoly közéleti tevékenységet is kifejt. Oszlopos tagja a csornai evangélikus gyülekezetnek és évek óta presbiteri, illetve felügyelői feladatokat lát el.