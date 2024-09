A magyar tenger, a déli part „fővárosa” kétszer annyi foglalást tudhatott magáénak a nyári időszakban, mint a második helyen szereplő település. Az országos összesítésben a „legek” között találjuk Budapestet, Egert, Balatonfüredet, Hajdúszoboszlót, Hévízt, Gyulát, Szegedet, Pécset és Miskolcot is.

Miközben a listát olvastam, mérgelődtem kicsit magamban.

Az ember sajnos nagyon bele tud fásulni a hétköznapokba. Nemhogy világot nem lát, de több olyan város is akad hazánkban, ahol még nem járt. Én is így vagyok ezzel. Hajdúszoboszló, Hévíz, Miskolc, Gyula. Csak néhány közülük.

Tavaly írtam lapunk hasábjain egy kedves házaspárról, akik a győri Széchenyi István Egyetemen ismerték meg egymást. A hölgy 49, férje 63 országban járt már. Valódi világutazók. Esküvőjük után négy hónapos latin-amerikai hátizsákos túrára indultak, kalandjaik során 24 országban fordultak meg. Sokszor eszembe jutnak a mindennapokban, vajon éppen hol lehetnek. Ők azok, akik olcsón vásárolnak repülőjegyeket, és egy-egy batyuval a vállukon nekivágva a világnak, bejárják a kontinenseket. Azt mondták: nem sok szabadságuk van, de azok 99 százalékát utazásokkal töltik.

Milyen igazuk van. Nem szoktam megfogadni dolgokat, de arra jutottam, a már említett hazai listán szereplő népszerű városokat én is felkeresem hamarosan. Jó világot látni, de idehaza is számos olyan település van, amit érdemes megtekinteni. Azt nem tudom még, bőrönddel vagy hátizsákkal vágok-e majd neki az utazásnak, s hogy hová indulok először. De ez végső soron mindegy is, mert ahogyan a mondás tartja: az út a fontos, nem a megérkezés.