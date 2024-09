A csapat idei szereplése kiemelkedő volt, begyűjtöttek egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot. Középen Milbik Csongor László.

Milbik Csongor László elmondta, a későbbiekben szeretne ezen a pályán elhelyezkedni és kutatással foglalkozni.

– Főleg az exobolygók érdekelnek. Azokat a bolygókat nevezzük extraszoláris vagy exobolygóknak, amelyek a naprendszeren kívül más csillagok körül keringenek. Az asztrofotózás gondolatával is kacérkodtam, de ez egy elég költséges hobbi és már az alapeszközök is nagyon drágák.

Milbik Csongor László hozzátette, a korosztályában nem annyira népszerű téma az asztronómia, az országos döntőre is kevesebb mint száz jelentkező volt. Ugyanakkor akiket érdekel, azok mélyen beleássák magukat és komoly tudással rendelkeznek. Az idősebb korosztályban már sokkal több kiváló amatőr csillagásszal találkozhat az ember itthon.