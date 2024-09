Az eseményre Magyarország különböző tájegységeiről érkeztek kiváló éttermek, amelyek az örök kedvencekkel, de igazi különlegességekkel is megismertetik vendégeiket. Arról, hogy a halaknak legyen miben úszniuk a pocakokban, különleges sörök, minőségi borok, hűs fröccsök, koktélok, limonádék széles kínálatával gondoskodnak. A minden igényt kielégítő gasztronómiai kínálat mellett programokban is bővelkedik a Győri Halnapok. Mindhárom napon különféle színpadi produkciókkal, koncertekkel is várják a közönséget.