Fűzfa Ildikó grafika- és festménykiállítással mutatkozik be a Huszár Gál Városi Könyvtárban. A szeptember 28-ig látható tárlatot Bősi Éva, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A mosonmagyar­óvári alkotó gyermekkora óta érdeklődik a művészet világa iránt. Egy inspiráció nyomán kezdett el először rajzolással, majd később festészettel is foglalkozni. Tudását folyamatosan fejleszti: részt vett a Valdor Art Alternatív Rajz- és Festőiskola mentorprogramjának kurzusain, festőtáboraiban, mely képzések során különféle festészeti és rajztechnikákat, anyagokat, stílusokat ismert meg. Célja, hogy képeivel hasson az értelemre, az érzékekre, gondolatokat éb­­res­szen a szemlélődőben. Munkái több csoportos, illetve egyéni kiállításon is szerepeltek már. A könyvtárban megrendezett második önálló kiállításán az általa elsajátított és alkalmazott művészeti technikákat mutatja be.