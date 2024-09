Évnyitó 1 órája

Fertőrákoson családi nappal ünnepelték a tanévkezdést

Már hagyománnyá vált, hogy a Fertőrákosi Általános Iskolában nemcsak a tanévzárót, hanem az új tanév kezdetét is családi nappal ünneplik. Ennek szellemében idén is ünnepi hangulat és örömteli közösségi élmény töltötte be az évnyitót, ahol diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az új iskolaévet.

Varga Henrietta

Az esemény minden korosztály számára tartalmas és szórakoztató programokat kínált, amely lehetőséget teremtett a közösségi összetartozás erősítésére is. Rendhagyó tanévnyitóval köszöntötték a tanévet Fertőrákoson, hiszen az ünnepség után családi nap vette kezdetét Fotó: Miklós-Fodor Gabriella A tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán vette kezdetét, ahol a diákok izgatottan sorakoztak fel, hogy meghallgassák Maráz István igazgató ünnepi beszédét. A hivatalos program után a résztvevők átvonultak a sportpályára, ahol kezdetét vette a családi nap. A szervezők változatos programokkal készültek: volt arcfestés, ugrálóvár, gyöngyfűzés, vattacukor, valamint különféle ügyességi játékok, amelyek minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget nyújtottak. A napot a kellemes idő és a vidám társaság tette teljessé, így mindenki mosollyal az arcán térhetett haza. Rendhagyó módon, családi nappal ünnepelték az új tanévet a fertőrákosi általános iskolások Fotó: Miklós-Fodor Gabriella

