– Enyedi Dóri pszichológussal sokat beszélgettünk arról, hogy szükség lenne segítőkártyákra a szülés és vajúdás segítéséhez – kezdte a Szül(ő)kártyák megalakulásának történetét Ványik Tünde, a TudásÉpítők Egészségügyi Tanácsadó Szolgálat perinatális segítője.



A kártya segíthet a kismamáknak a szülésnél.

Fotó: Berkes Tamara

– Pozitív megerősítő mondatokat gyűjtöttünk, színeket és szimbólumokat kerestünk, amelyekkel kis kártyákat terveztünk, hogy a kismamáknak és családjuknak segíthessünk megélni a szülés pozitív élményét. S. Huszár Lilla és csapata kézzel festett virágai hangulatosabbá teszik és erősítik a lapok üzeneteit. A szülésfelkészítőn azt ajánljuk, hogy a pozitív megerősítő kártyákat használják már otthon a vajúdáskor, és vigyék be magukkal a kórházba is. Higgyenek magukban, hiszen sokkal többet ostorozzuk magunkat, mint amennyit dicsérjük. Szerintem az apukáknak is segít, hogy támogatni tudják a párjukat pozitív mondatokkal – osztotta meg lapunkkal Tünde.

– Tömör, rövid mondatokat kerestem az üzenetekhez. A vajúdás és a szülés során már csak egy szót tudnak befogadni az anyukák. Ezért nem akartuk a mondanivalónkat hosszabban kifejteni. Úgy gondoljuk, a kártyák a támaszt nyújtó kéz és hang azokban a helyzetekben, amikor mi nem lehetünk ott velük. A vizuális élménnyel súgjuk a gondolatokat az anyuka fülébe – mondta el Enyedi Dóra tanácsadó-szakpszichológus. Hozzátette: sajnos több negatív szót használunk a mindennapjainkban: nincs semmi baj helyett mondhatnánk például, hogy minden rendben van.

– Az esztétikumra koncentráltam meg a színekre, a lélekre pozitívan ható szépre. A festményeimmel szeretnék önbizalmat, kapaszkodót adni a nehéz helyzetekben – hangsúlyozta S. Huszár Lilla festőművész.

A győri kórházban a szülőszobán, a folyosón, a vizsgálóban és a vajúdóteremben is helyeztek ki lapokat. Az első vizsgálati terem előtt például az az üzenet áll: Most vagyok a legerősebb.

– A célunk a támasznyújtás. A pozitív erő és energia megosztása. Hatalmas ereje van a pozitív gondolatoknak, és sokkal jobb a szép képeket nézni a szülés során, mint a fekete hirdetést vagy az üres fehér falat. A jövő nemzedék most születik, és nem mindegy, hogy mit kap. Sokan elfelejtik, hogy nemcsak a nő szül, hanem a baba is születik – zárta a beszélgetést Ványik Tünde.