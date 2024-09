Nagy Ferencné Balogh Erzsébetet már jól ismerhetik olvasóink a Kisalföld hasábjairól, ugyanis évek óta ő végzi el augusztusban az egyik győrszentiváni meccsen a kezdőrúgást. Idén sem volt ez másként, csak épp egy évvel idősebben, 105 évesen célzott a kapu felé. Azt mondja, a családjában mindenki szép hosszú életű volt, apja és nagyapja 94 évesen hunytak el, édesanyja pedig 91 éves korában. Így hát nem csoda, hogy a testvéreivel együtt már összesen 291 éve élnek, ugyanis Leller Józsefné Rózsi néni a 96-ot tölti, míg Valics Zoltánné Évi néni 90 múlt.

– Heten voltunk testvérek, három fiú és négy lány. Óriási udvarunk volt, éjjel-nappal fociztunk – mondta Erzsi néni. – Csodaszép gyermekkorunk volt – tette hozzá Rózsi néni, aki talán a legbeszédesebb hármuk közül.

Szó esett a lottónyerőszámokról és a finom falatokról is, kinek mi a kedvence, viszont amikor megérkezett a születésnapi torta, előkerültek a zsebkendők. Mindhárman könnyekig hatódtak, hogy ilyen meglepetéssel készültek barátaik, segítőik.

Udvardi Győző lapunknak elmondta, hogy minden évben összehozza a hölgyeket és a barátokkal együtt megünneplik a születésnapjukat.

– Amikor Erzsi néni a 100-at töltötte, a győri városvezetés is meglátogatott bennünket. A finom falatok és a születésnapi torták után pedig útnak indulunk a templomba, ahol hármukért mondanak hálaadó szentmisét a hívek. A pap pedig a főapát levelét is felolvassa, ami Erzsi néninek szól – részletezte az indulás előtt az ünnepség főszervezője, Győző.

A mise végén az oltár előtt egy csokor virággal köszöntötték a szépkorú hölgyeket, akik ezúttal is megkönnyezték a megható pillanatokat. Rózsi, Erzsi és Évi is tősgyökeres győrszentiváni, azonban már csak utóbbi két hölgy él a településrészen. Mindannyian fantasztikusan épek szellemileg, mindenre emlékeznek, és szeretnek is mesélni a régi időkről.

– Erzsi néni mindennap meglátogat a Fekete Paripában, segít, amiben csak tud. A mai napig ragaszkodik ahhoz, hogy ő tegye el az almát, körtét, szilvát és ki is magozza, amit kell. Már vár rá két láda mogyoró feltörése is. Munkát kell neki adni, mert ez élteti, egész életében dolgozott – sorolta Udvardi Győző. Azért is állnak ilyen szoros kapcsolatban a 105 éves asszonnyal, mert édesanyja egyik barátnője volt, akinek gondozásában is segített Erzsi néni.

– Jövőre ugyanekkor ugyanitt! – köszönt el lapunk munkatársaitól a 90 éves Évi néni.