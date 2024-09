Ezt követően tettünk egy kört a csónakkal Berecz Péter nyaralójának kertjében, alattunk, a vízben felderengett a kerítés teteje. Kalauzunk a ház lépcsőjénél kiszállt – megtehette, mellig érő gumicsizmát viselt. A ház alsó szintje vízben úszott, ázott a néhány otthagyott, értéktelen bútordarab, egy fonott kanapé, pár dolog.

A felső emelet is hamarosan sorra kerül, oda is betör majd a Mosoni-Duna.

– A várható tetőzésig még van két nap, és úgy számítom, előbb-utóbb ki kell nyitni a véneki zsilipet, akkor az visszaduzzaszt, hirtelen megint megugrik a vízszint. Aztán amikor Nagybajcsnál apadt már 10–12 centit, felénk majd akkor kezd csökkenni a vízállás – merengett el a jövőn.

– A bosszantó az, hogy egy éven belül ez már a negyedik árhullám. Télen volt kettő, aztán júniusban egy, és most ez. Egyre gyakrabban jön, az a baj. Miközben a nyári csapadékmennyiség a térségben csak egy kevéssel haladta meg az átlagot. Viszont szeptemberben Győrben 130 milliméter esett le, a ciklon terméseként ebből 77 milliméter – bújt ki Berecz Péterből a meteorológiát kedvelő ember. Hangsúlyozta, hogy a 2013-as árhullám volt a legrosszabb, akkor a nyaraló emeletén fejmagasságig ért a víz. Most a várakozások szerint 780 centiméternél fog tetőzni Győrnél. Ennek időpontja azonban egyre tolódik a Bécsi-medence további esőzései miatt, házigazdánk most csütörtök délre számítja. A Lajtáról sem ért még ide az ár, és a Rába is hozzáteszi a magáét majd. Mindenki feszülten várakozik és készül a következő nehéz napokra.