Hozzátette a kocka sem lett volna olyan sikeres, ha nem abban a formában mutatják be, amelyben mindenki ismeri.

- Ha a számok lettek volna a négyzeteken az sokaknak túl elvont lett volna, a írásjeleket pedig nagyban behatárolták volna, hogy kik tudnak vele játszani. De a színek egy olyan univerzális jelentést hordoznak, amelyhez emocionálisan is kapcsolódunk, jelentést és hangulatot is sugároznak. Így pedig a kockának esztétikai értéke is van. A kocka technikailag több másik játék határterületén van és ezzel új kategóriát teremtett magának.

Országtól, helytől, vallástól függetlenül nagyon hasonló reakciókat váltott ki a kocka a világ minden pontján. Ma már komoly gyorsasági versenyeket is rendeznek vele.

A legerősebb motor

Amikor Rubik Ernőt arról kérdezték, találmányai közül melyikre a legbüszkébb, melyiket érzi a leginkább önazonosnak elmondta:

- A büszkeség nem igazán az én műfajom, nem is gazán tudom mire kellene büszkének lennem. Nem vagyok különösebben szép vagy erős, és nem is értem el különösebben nagy dolgot. Csináltam, ami számomra természetes volt. Az ember nem azért csinálja a dolgát, mert közben azon spekulál, hogy ez majd megváltoztatja a világot, hanem mert meglátja benne a kihívást. A kíváncsiság a legerősebb motor és annak az igénye, hogy megértsük azt ami körülöttünk van és ezt hasznosítsuk.

Millió ember, egy élmény

A pódiumbeszélgetésen a feltaláló legújabb könyve is szóba került, amelynek címe „ A mi kockánk”.

- Az írás során próbáltam összegezni. Igazából nem az érdekelt, hogy mit és hogyan csináltam inkább annak a fogadtatásnak, közegnek a háttere, amiben sikert aratott a kocka. Ezért is lett a könyv címe a Mi kockánk és a „mi” alatt mindannyiunkat, az emberiséget értem, Nemzettől, helytől, vallástól függetlenül közel azonos hatásokat ért el és nagyon hasonló élményeket szereznek vele, elsősorban a fiatalok, de hallottam, hogy idősotthonokban is használják a szellemi fittség megtartásában. Az emberi kíváncsiság egy olyan alapvető tulajdonság amelynek teret kell engednünk. A legizgalmasabb kihívás önmagunk felfedezése.