– Szó szerint mindenünk odaveszett: az az egy ruha maradt, amiben a lányomékhoz utaztam. Nagyon hálásak vagyunk a sok-sok segítségért: a szomszédok mellett sok ismeretlen is mellénk állt. A laptopot például Győrből kaptam, de több műszaki cikket is adományoztak. Egyelőre többet nem is fogadunk, hiszen nincs hol tárolni. Viszont köszönettel fogadunk építési anyagot, szerszámokat, a férjem összes eszköze, amikkel korábban a házat felépítette, szintén bent égett – hangsúlyozta az asszony.

A család mellé odaállt a Kisalföld alapítványa is: olvasóink jóvoltából 200 ezer forinttal támogattuk Mózeréket. Hálásan vették át a pénzt, amit a romok eltakarítására fognak fordítani.