Nem csak Győr és környékéről érkeztek a négylábú találkozóra, hanem szomszédos megyéből, járásból is elhozták kutyáikat a tacskótulajdonosok. Különböző korosztályok képviseltették magukat, igaz volt ez a gazdikra és társaikra is. Nem csak a fiatal generáció kedvence ez a fajta, az idősebbek is kilátogattak pórázra kötött társállatukkal. A tacskók között is akadtak néhány hónaposak, illetve tizenévesek.

- Érezhetően az árvízhelyzet hallatán nem mindenki mert elindulni a rendezvényre, de így is szép számmal összegyűltünk. Idén is megválasztottuk a legidősebb tacskót, valamint ESSEMMet köszönthettük sztárvendégként, aki szintén tacskótulajdonos - mondta el lapunknak Varga Zsófia főszervező, aki bejelentette, hogy jövőre is megszervezik a TacsiTalit Győrben.

Idén is a rendezvény zárásaként felvonultak a megjelent párosok, a magas vízszint miatt ezúttal a töltés helyett az holtág mellett sétáltak.

A TacskóTotó, állatvédő egyesületek és a kézműves, valamint kutyakiegészítőket áruló sátrak mellett találkozni lehetett a bénult kutyáknak tolókocsit készítő Zsibrita András. Bemutatkozott PetFriend, a kutyabarát helyeket és szolgáltatásokat összegyűjtő applikáció csapata is, illetve a gyűrűhordozó tacskók, akiket sokan felkérnek esküvőkre.

A rendezvény becsületkasszás volt, viszont a befolyt belépők árából a Futrinka Fajtamentő Egyesületet támogatják.