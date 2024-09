Csütörtökön reggel két helyen is Bringás reggelit tartottak Sopronban. A Fáy-iskola előtt, ahol Farkas Ciprián polgármester és Csiszár Szabolcs alpolgármester is részt vettek, valamint a Deák téren, ahol Barcza Attila, országgyűlési képviselő köszöntötte az arra tekerőket.

A bringás reggelin nemcsak gyerekekkel és felnőttekkel találkoztunk, hanem kerékpáron utazó kutyussal is Fotó:Szalay Károly

Az esemény célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a környezettudatosság fontosságának hangsúlyozása volt. A résztvevők számára reggelit biztosítottak, hogy ezzel is támogassák a kerékpáros életmódot, amely nemcsak környezetbarát, hanem az egészségmegőrzés szempontjából is kedvező.

Az önkormányzat kiemelten támogatja az ilyen kezdeményezéseket, hiszen lehetőséget biztosítanak egy élhetőbb és fenntarthatóbb város kialakításához.

- Nemcsak a mozgást népszerűsítjük ezzel a kezdeményezéssel, hanem arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a kerékpár a településen belül egy valós közlekedési alternatíva. Nem jár kényelmetlenséggel, miközben az egészségünkért és környezetünkért is sokat teszünk. - osztotta meg lapunkkal a polgármester. - Ezzel az eseménnyel szeretnénk utalni a hétvégi önkormányzati rendezvényünkre, amikor is az autómentes napon kerékpáros túrát szervezünk a belvárosban, pontosan azért, hogy minél többen pattanjanak bringára amíg csak az időjárás engedi - fűzte hozzá.

Divós Attila, amikor csak teheti biciklivel jár dolgozni. Elmondása szerint a kerékpár nemcsak kényelmesebb a reggeli forgalomban, mint autóval araszolgatni, hanem frissebbé is teszi.