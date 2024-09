– Hagyományt szerettünk volna ebből teremteni, mert a mi iskolánk egyik alap célkitűzése az oktatási és társadalmi integráció megerősítése. Ennek egyik eszköze ez a program, mert együtt énekelni jó! Nagyon sok helyről, sokféle gyerek érkezik az iskolába, különféle családi háttérrel és mintával. Az iskoláknak is megvan a specialitásuk, de egy dolog közös mindannyiunkban: a gyerekek az elsők és az, hogy befogadó közösség jöjjön létre minden iskolában. Ne legyenek különbségek, ne legyen meghatározó, ki honnan jön. Azt kell nézni, hogy mindenki jól érezze magát és mindenki tehetségét ki lehessen bontakoztatni és ennek ne legyen semmiféle társadalmi, szociális gátja. A másik célja a rendezvénynek, hogy felhívjuk a város figyelmét arra, hogy komoly érdemi munka folyik az iskolákban, de egy kis vidámságot is szeretnénk csöppenteni az őszi időben – tudtuk meg Papp Gyöngyitől, a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójától.

A jól sikerült rendezvény nyomán idén is beénekelték a győri belvárost. A város részéről Szeles Szabolcs alpolgármester üdvözölte a nagyszerű kezdeményezést és a résztvevőket.