– Mi az, amire elfogultság nélkül büszke lehet?

– Büszke vagyok arra, hogy a mosonszentmiklósi gyerekek itt, helyben hozzáférhetnek azokhoz a lehetőségekhez, amiért sok városi gyereknek is utaznia kell: művészeti iskolánkban tanulhatnak zenét, alkothatnak a képzőművészeti tanszakon vagy táncolhatnak a néptáncfoglalkozásokon. Életemben mindig nagyon fontos volt az iskola, a család, az egészség és az olvasás. A nyugdíjazással ezeknek a dolgoknak csak a prioritása változott a család javára: voltak ugyan nekünk is egészségi problémáink a férjemmel, de most rendben vagyunk. Negyvennégy éve vagyunk házasok, három gyermekünk mindegyike már önállóan él, és három unoka teszi szebbé a mindennapjainkat. Azon pedagógusok közé tartozom, akik soha nem rejtették véka alá a véleményüket, voltak ezekből ugyan konfliktusok a több mint negyven év alatt, de ezeknek már a nyomai is eltűntek. Az olvasás nélkülözhetetlen elfoglaltságom, minden reggel fél órára könyvvel a kezemben kezdem a napot. Részmunkaidőben, nyugdíjasként pedig tanítok, azt nem lehet abbahagyni, különösen abban az intézményben, amelyre mindig szeretettel gondolok: nemcsak mint épületre, hanem mint közösségre, ahol együtt dolgoztak pedagógusok, szülők, alkalmazottak azokért, akikért épült: a gyerekekért…