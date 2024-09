A kapuvári Kiss-M. Vencel és barátai minden évben felkerekednek, hogy részt vegyenek Erdélyben a gyergyószárhegyi gyermekotthon Becsengetés elnevezésű rendezvényén. A faluhoz közeli Tatárdombon gyűlnek össze a Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett intézmények növendékei, illetve mindazok, akik igyekeznek megkönnyíteni a fiatalok életét. A kapuváriak legalább tizenöt éve rendszeres vendégei az eseménynek, és sohasem érkeznek üres kézzel.

Felemelő, a lelkünket megtöltő, ugyanakkor vidám és megnyugtató napot tölthetünk el a gyerekekkel minden évben. Ilyenformán nemcsak adunk, de sokkal többet kapunk a Becsengetésen

– fogalmazott a Kisalföld érdeklődésére Kiss-M. Vencel.

Az erdélyi fiatalok szívesen fogadják Kiss-M. Venceléket.

A kapuváriak kapcsolata tehát legalább tizenöt éves Böjte atyával és védenceivel. Úgy kezdődött, hogy Vencel gazda a soproni Igaz László barátjával benevezett egy erdélyi lovas túrára. Útközben megálltak Böjte atyánál, akinek a Magyarországon összegyűjtött adományokat adták át. – Ott került szóba a tatárdombi ünnepség, és az is, hogy szívesen látnak bennünket. Hazajöttem, és a barátaimmal, Császár Antallal és Horváth Istvánnal megbeszélve a következő Becsengetésen már ott voltunk, és főztünk a gyerekeknek. Azóta is megyünk, a főzéshez az alapanyagot rábaközi termelők, a farádi Szalay család és a barbacsi Horváth Szaniszló ajánlják fel minden évben. Az anyaországból több település is képviselteti magát.

A Becsengetésre az otthon lakói körmenettel érkeznek meg tanáraikkal és Böjte atyával. Ottani szóhasználattal élve rezesbanda várja őket a dombon. Ezután Csaba testvér szentmisét celebrál a domb kápolnájában, majd megemlékeznek az 1658 szeptemberében történtekről. Akkor 3000 tatár harcos támadt a falura, de 300 bátor székely Gábor deák vezetésével visszaszorította az ellenséget. Kis kulturális műsor után, melyen szerepelt már a bogyoszlói és az egyedi dalkör is, jön a mulatság. Mintegy négyszáz gyermeket látnak vendégül, akik Böjte atya valamennyi intézetéből utaznak a Tatárdombra.

A jó szándék vezet bennünket, de ki nem hagynánk a rendezvényt, hiszen leírhatatlan, amit ott kapunk. A gyerekek nagy szeretettel fogadnak, ragaszkodnak hozzánk, az ölünkbe ülnek. Fogadják, de adják is a szeretet. És ez nagyszerű érzés

– tette hozzá Kiss-M. Vencel.