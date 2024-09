A földről (terra), és a tengerről (mar) kapta a nevét a VW-konszern új reménysége, a Cupra Terramar. Az új modell világpremierjét a hét elején tartották Barcelonában, ahol a győri Audi vezetősége is díszvendég volt.

Egyik sem véletlen: a Terramart a katalán fővárosban tervezték, de az Audi Hungaria győri gyárában gyártják majd.

Ez, túl azon, hogy komoly elismerés a gyárnak, egyúttal a következő öt év magas szintű kapacitáskihasználásához is hozzájárul majd. A termelés elindításának előkészítésében a legtöbb feladat egy hölgyre hárult: Weisz Szilvia koordinálta az amúgy három országban, négy telephelyen zajló munkát.

A katalán fővárosban tervezték, a platformja Németországban készült, és az Audi Hungaria győri gyárában gyártják majd. Egy fotón mindenki, akinek köze volt vagy lesz a Terramarhoz, köztük Michael Breme és Les Zoltán.

A jót könnyű megszokni

Egy új márka, egy új modell mindig nagy ünnep az autógyártásban. Persze, a fejlesztések folyamatosak, sokszor előrébb járnak a vásárlói igényeknél is, de ez manapság természetes, hiszen a jót könnyű megszokni. A Cupra mint önálló márka maga is viszonylag fiatal, a legfiatalabb tagját pedig a hét elején mutatták be, ez a Terramar.

Látva az újdonságot, maximálisan megerősíti azt az elképzelést, hogy a Cupra legyen a VW-cégcsoport, illetve a SEAT fiatalos, sportos, dinamikus, látványos márkája.

Mivel a Terramar teljes egészében az Audi Hungaria győri járműgyárában készül – nagyrészt győri motorokkal –, természetesen ott volt a bemutatón Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, és Les Zoltán járműgyártásért felelős igazgatósági tag is.

Komoly fegyvertény

– Fontos mérföldkő ez a típus a gyár életében, hiszen teljes egészében itt készül majd – mondta Michael Breme. – A Terramar és az új Audi Q3 határozza majd meg a következő öt évünket, ezekkel a típusokkal a vállalat járműgyárának kapacitását csaknem teljesen kihasználjuk, ami a mai gazdasági helyzetben, amikor más Volkswagen-, Audi-gyárak kapacitásai nincsenek kihasználva, jó eredménynek számít, komoly fegyvertény. Ráadásul a két típus gyártása ugyanazon a műszaki platformon zajlik, ezzel a hatékonyság is nő.

És ami a legfontosabb: a Terramar és a Q3 gyártásán több mint háromezren dolgoznak majd Győrben.

Piacbevezető 3700 darab

Hozzátette, látva az autót, ismerve a tulajdonságait, biztos benne, hogy komoly sikere lesz a piacon. Les Zoltán arról beszélt, milyen komoly feladat volt, és mennyi beruházással, átalakítással járt a Terramar integrációja a termelési rendszerbe. A legnagyobb átalakítás a karosszériagyárban történt, de a lakkozóüzemben és a szereldében is komoly munkálatok zajlottak.

A dolgozókat külön képzésekkel és workshopokkal készítették fel a gyártásra.

Azt is hozzátette: a Terramar győri szériagyártása a közeljövőben kezdődik, a piacbevezető darabszám 3700 lesz, majd később, a termelés felfutása után a naponta összesen elkészülő 770 autóból 300 lesz Terramar, a többi az új Q3.