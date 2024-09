A minapi mosonmagyaróvári egészségnapon gasztroenterológus szakemberrel is beszélgettem. Nagyon nem jó a helyzet – szűrtük le a következtetést. Sokat stresszelünk, nincs idő, főként a hétköznapokon, de sokszor a hétvégén sem a nyugodt étkezésekre, és sok esetben arra sem figyelünk oda, hogy mit fogyasztunk, milyen alapanyagokból készülnek étkeink. És ennek meg is van az eredménye: ugyan a nagykönyv szerint 50 éves kor fölött javallott felkeresni a gasztroenterológiát, még ha nincs is panaszunk, a szakember szerint jó, ha már előbb megtesszük. Nem véletlenül...

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Magyarország egyik legpatinásabb élelmiszeripari kutató-fejlesztő és szolgáltató­intézete, ahonnan számos élelmiszerünk története ered, ma már a minőségi tejtermékek előállításának fejlesztésén túl további termékek születése is az MTKI munkatársainak nevéhez köthető.

Az élelmiszeripari kutatások és az egészséges életmód kapcsolata kiemelkedő szerepet játszik a modern társadalom mindennapjaiban. Mindennapi betevőnk minősége, összetétele és előállítási módja közvetlen hatással van egészségi állapotunkra, így nem meglepő, hogy az élelmiszeripari kutatások egyre inkább fókuszálnak az egészségtudatosságra. Az egészséges táplálkozás iránti igény növekedésével a tudományos közösség és az élelmiszeripar is arra törekszik, hogy olyan termékeket fejlesszen ki, amelyek támogatják az egészséges életmódot.

Az élelmiszeripari kutatások számos területet lefednek, kezdve az új összetevők felfedezésétől és optimalizálásától egészen az innovatív feldolgozási technológiák kidolgozásáig. Az egyik legfontosabb cél az, hogy az élelmiszerek ne csak biztonságosak legyenek, hanem táplálók is. A 121 éves tradícióval rendelkező intézet ezekben is élen jár.