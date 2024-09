Minden megpróbáltatás ellenére boldog vagyok a családommal, és hálás vagyok a sokszínű életért, amit élhettem. A fényképezés mindig is a hobbim volt, a gyerekeimről rengeteg képet készítettem. A szőnyegkészítés is örömet hozott az életembe – három nagy perzsa csomózású szőnyeget is készítettem, amelyek ma is arra emlékeztetnek, hogy az alkotómunka mennyi örömöt adhat. Az önképzés és a tudásvágy soha nem hagyott el. Egész életemben tanultam, dolgoztam és fejlesztettem magam. Szerettem a munkámat, és mindig találtam kihívást a mindennapokban. Igyekszem most is aktív maradni, igaz mára csak nagyítóval tudok olvasni, és a hallásom sem a régi, de esténként még mindig megnézem a híreket, a világ történései ma is érdekelnek. Szülővárosom Ukrajnához tartozik, ahol háború és békétlenség van, és bizony ez nagyon elszomorít