A rábapordányi önkormányzatnál azt tartják, ha élhetővé, a fiatal családok előtt vonzóvá szeretnék tenni településüket, akkor a környezetükre is nagy hangsúlyt kell helyezni. A község vezetői így minden lehetőséget megragadnak, hogy szépítsék, csinosítsák a falut. Önerőből és ha esély van rá, akkor külső forrásokból is. Visy László polgármester örömmel számolt be róla, hogy alapítványi segítséget kapnak céljaik megvalósításához.

A Mol-Új Európa Alapítvány által kiírt Zöld Oázis pályázaton a faluközpontban található Európai Uniós park teljes körű felújításához kértünk támogatást. Nyertünk, és hamarosan megvalósulnak a terveink. A célunk, hogy egy modern, barátságos és környezetbarát közösségi teret hozzunk létre, amely minden korosztály számára kellemes időtöltést biztosít

– beszélt az elképzelésekről a polgármester. – A felújításhoz már most folyamatosan érkeznek az eszközök, a kivitelezés szeptember elején kezdődik.

Visy László elmondta: a téren cserélik a növényzetet, új sövényt telepítenek és számos virágot is kiültetnek. Frissítik a környezetet. Új, kényelmes köztéri padokat helyeznek ki, melyek biztosítják a pihenést és a kellemes időtöltést a parkban. Az esti fényeket megújuló energiával biztosítják, ezzel is hozzájárulva a környezetvédelemhez és az energiahatékonysághoz. A téren található zászlótartó rudakat is felújítják, így az új lobogók is díszei lesznek a parknak. A terület rendbetételében számítanak majd a helyiek társadalmi munkájára is.

Ugyancsak a környezet gondozásával kapcsolatos hír Rábapordányból, hogy az önkormányzat idén két kategóriában is benevezett a Virágos Magyarország versenyre. Egyrészt a hagyományos Virágos Magyarország versenyen vesznek részt, másrészt az Év fasora kategóriában is jelölték a községet.

– Büszkék vagyunk rá, hogy falunk egyik ékessége, a Gévay-Wolff Lajos utcában végigfutó jegenyenyárfasor eséllyel indulhat az Év fasora címért. Fő- utcánk hangulatát évtizedek óta meghatározzák a nyárfák, bízunk benne, hogy az értékelés során elnyeri a zsűri tetszését is. A napokban láttuk vendégül a Virágos Magyarország értékelőbizottságát, és két és fél órában igyekeztem minden lényeges információt megosztani Rábapordányról, a közösségünkről, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények mindennapi életéről, és természetesen az épített örökségünkről. Büszkén mutattam meg a jórészt a Magyar Falu Programnak köszönhetően megújult, illetve épített középületeinket. Bejártuk köztereinket, beszéltem a ritkaságszámba menő jegenye- nyárfasorunkról, a tavalyi év- ben megmérgezett, de harcos platánfánkról, a temetőben öregedő hársfánkról – tette hozzá Visy László.