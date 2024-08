Az utóbbi hónapokban a Veszprém Vármegyei Vadászkamara felkérésére a győrújbaráti Kürtölde tanárai tanítják a vadászatokon használt jeleket a zenészeknek. A tanfolyam résztvevői szorgalmasak, szépen haladnak. A Győri Filharmonikus Zenekarban muzsikáló, a rézfúvós hangszerek oktatásában több mint húszéves gyakorlattal rendelkező Falvai Márton és Szabó János kisebb, négyfős csapatokra osztva végzi az érdeklődők bevezetését a vadászkürt használatának rejtelmeibe. Pap Gyula, a Veszprém Vármegyei Vadászkamara elnöke kérte fel őket az oktatásra.

Pap Gyula vadászkamarai elnök fontosnak tartja, hogy hagyományaikat ápolva ne csak kiemelt vadászrendezvényeken harsanjon fel a kürt, hanem minden vadászatot ennek a nemes hangszernek a dallamaival nyithassanak és zárhassanak, tiszteletet adva ezzel vendégeiknek és az elejtett vadnak is.

Falvai Márton és Szabó János az elmúlt 10 évben Bakonyszentlászlón épített fel zeneoktatást a Kürtölde tanoda keretein belül, ahol az általános iskolások 30 százaléka zenél a rézfúvós hangszerek valamelyikén.

– A diákokból összeállt kamarazenekar nem csupán a falu neves eseményein mutatkozik be, de vendégszerepeltek már a Barokk Esküvőn, a Győri Pagony megnyitóünnepségén, farsangján is. Ma már középiskolából visszajáró növendékekkel is büszkélkedhetünk. Mindemellett úgy 10 évvel ezelőtt szorosabb kapcsolatba kerültem a vadászatokon használt kürtökkel, megismerve így a vadászati hagyományainkat is – árulta el Falvai Márton kürtművész, zenetanár.