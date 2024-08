A győri vásárcsarnokban augusztus 29-én reggel 8 és 12 óra között jótékonysági lecsófőző versenyt rendeznek, az elkészült ételeket a látogatók meg is kóstolhatják.

A kóstolásért felajánlott összeget a Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány kapja, amely elsődleges feladatának az autizmussal élő személyek életminőségének javítását tartja.

A szervezet tagjai maguk is árusítanak különböző saját készítésű termékeket a rendezvényen, az ezekért kapott összeget is céljaik megvalósítására fordítják. A főzőverseny eredményhirdetésére a kóstolást és az értékelést követően kerül sor. Aki pedig maga is kedvet kap a lecsófőzéshez, az alapanyagokat – hagymát, paradicsomot, paprikát kedvezményes áron vásárolhatja meg a vásárcsarnokban az őstermelőktől és a kereskedőktől.