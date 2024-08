-A rekonstrukció során mindkét szakaszon korszerű kötésű, műanyag gerincvezeték és házi bekötések kerülnek. Bővül a vezetékek átmérője is, javítva ezzel a rendszer hidraulikáját, kapacitását. A kiviteli munkák augusztus végén, a munkaterület átadásokkal megkezdődnek, mellyel 87 méteren megújul az Újító utca gerincvezetéke, továbbá 12 házi bekötés, egy tűzcsap és egy meglévő ivókút átkötése is az utcában. A Nép utca felújítása ettől jóval nagyobb szakaszt érint. 719 méteren kezdődik meg hamarosan az ivóvízgerincvezeték cseréje az utcában, melyhez kapcsolódóan 50 házi bekötés és az érintett szakasz tűzcsapjai is kompletten megújulnak- tájékoztatta a Kisalföldet Horváth Ottó, a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatója.

Hamarosan munkálatok kezdődnek az utcában. Új vízvezetékeket raknak le a szakemberek. Fotó: Pannonvíz

Az Újító utcai rekonstrukciós munkák tervezetten 2-3 hetet vesznek igénybe, míg a nagyobb volumenű Nép utcai rekonstrukciós munkák 2 hónapig is eltarthatnak.

A felújításhoz kapcsolódó vezeték zárásokról, átmeneti ivóvízellátás szüneteléséről az érintett lakosságot tájékoztatja a szolgáltató.

A lakosság és az arra közlekedők figyelmét is felhívják arra, hogy a kiviteli munkák ideiglenes forgalomkorlátozással járnak majd. Az érintett utcaszakaszokon körültekintően közlekedjenek!

- A felújítások elvégzésével a városrész ivóvízhálózatán korábban jelentkező meghibásodások és vízveszteségek csökkenthetők és növekszik a városrész ivóvíz ellátásának biztonsága- tette hozzá Horváth Ottó.