Ausztriában a nők átlagosan 40,09 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, ami havi szinten 922 eurós különbséget jelent. Emellett a nők nyugdíjkorhatárát 2024. január elsejétől fokozatosan emelik. Sok nő már most sem tud közvetlenül a munkából nyugdíjba menni és mivel kevesebbet is keresnek a férfiaknál a munkával töltött éveik során, ezért kevesebb járulékot fizetnek a nyugdíjalapba. A nők több olyan fizetetlen munkát is végeznek, ami megnehezíti a munka és a családi élet összeegyeztetését. Ez az egyik oka annak, hogy sok nő részmunkaidőben dolgozik. Ennek a hátulütője azonban az, hogy minden egyes év részmunkaidős foglalkoztatásban eltöltött idő lényegesen csökkenti a későbbi nyugdíj összegét.

Kevesebb munkával töltött idő = kevesebb nyugdíj. Egyszerű a képlet.

A bécsi kezdeményezés, az Equal Pension Day nemcsak erre a problémára világít rá, hanem arra is, hogy a nőkért folytatott harc és az egyenlőség megteremtése milyen fontos eredményeket hozhat a jövőben. Kathrin Gaál, Bécs alpolgármestere és nőügyi tanácsnoka hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán a bérkülönbségek felszámolása, hanem az is, hogy a nyugdíjak tekintetében is teljes egyenlőséget érjenek el. „A nők még mindig aránytalanul nagy részt vállalnak olyan fizetetlen munkából, amik közvetlenül befolyásolják a jövedelmüket és a későbbi nyugdíjukat. Az időskori szegénység veszélye leginkább a nőket fenyegeti, és ennek megoldása kulcsfontosságú feladatunk” – emelte ki Gaál. Rámutatott arra is, hogy számos nő nem tölti ki a kötelező foglalkoztatási idejét, hanem betegség vagy munkanélküliség miatt kényszerül nyugdíjba menni, ami tovább csökkenti nyugdíjuk összegét. Korinna Schumann, az Osztrák Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint, ha nem változtatnak, több mint 100 évre lenne szükség a nyugdíjkülönbség megszüntetéséhez. Hangsúlyozta azt is, hogy a nők számára a teljes munkaidős foglalkoztatás és a jó munkakörülmények biztosítása elengedhetetlen a magasabb nyugdíjak eléréséhez.

Míg Ausztria-szerte a férfiak átlagosan havi 2.300 eurót kapnak nyugdíjként, a nők ennél 922 euróval kevesebbet, 1.378 eurót. Ausztrián belül ez a különbség Bécsben a legkisebb, de ott is 29 százalékos. A cél az, hogy ezek az aránytalanságok megszűnjenek, és a nők is megkaphassák azt a támogatást az aktív éveik után, amit megérdemelnek.