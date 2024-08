Fertőrákos

We All Love Ennio Morricone

08. 24., szombat, 16.00, 20.00

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye

A Morricone emléke előtt tisztelgő augusztus 24-i koncerteken a legendás, mindenki által ismert filmzenékből kapunk széles keresztmetszetet. Többek között a Volt egyszer egy vadnyugat, A Jó, a Rossz és a Csúf, az Egy marék dinamit, A misszió, a Volt egyszer egy Amerika, a Cinema Paradiso és a Maléna című mozikból hallható zenei részlet, természetesen ugyanazokkal a hangszerelésekkel és feldolgozásokkal, melyeket hallhatunk a We All Love Ennio Morricone CD-n is, valamint a Luigi Caiola és Morricone által készített számos élő felvételen.

A We All Love Ennio Morricone című műsor tehát túlnő azon, hogy „csak” zenei élménnyel ajándékozza meg a hallgatóságot. A délutáni és esti programban az érzelemdús zenés előadást narrátor színesíti, aki Luigi Caiola 2023-as memoárjából történeteket, anekdotákat és epizódokat mesél el, valamint kortársak tanúságtételeit hallgathatjuk meg. Továbbá részletet láthatunk a Mester életét bemutató My Life, My Music című moziból is, melyen az Oscar-díjas zeneszerző saját magáról, küldetéséről és zenei víziójáról vall, illetve archív felvételekről megelevenednek a fantasztikus koncert és Morricone magánéletének meghatározó pillanatai is.

Jegyár: 14.400 Ft, 11.700 Ft.