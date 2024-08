Véget ért vasárnap a Soproni Piknik, ami a könnyűzenei világ legjava mellett a családok és gyermekek szórakoztatását is vállalta. A koncertfelhozatalt stílusosan egy 1989-ben alakult soproni banda, a klasszikus hard rock vonalat képviselő Blokád kezdte meg, akiket a színpadon a hazai hip-hop élet kultikus duója, Ricsipí és Qka MC, avagy az Animal Cannibals váltott. Majd a piknikezőket egészen a '60-as és '70-es évekig repítette vissza a népszerű Ivan & The Parazol. A szervezők a keményebb zenei stílust képviselőknek még vasárnap is kedveztek, ugyanis a nagyszípad vendége volt a Road zenekar is, ők zárták az idei Soproni Pikniket. Azonban a buli a koncert végével nem ért véget, mert ezúttal is házibulira invitálták az afterezőket a Lővér Kemping teraszán.