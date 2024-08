– Mi ezt hobbiból csináljuk, mellette dolgozunk. Én még hatvan évesen is rajthoz állok. Annak ellenére, hogy nem olimpiai sportág, a díjugratás után ennek a szakágnak van a legnagyobb versenyző bázisa. Európában a legjobbak a franciák és a spanyolok, a legtöbb pénz pedig az araboknál van. Ebben a sportágban versenyez a bahreini koronaherceg, a dubai sejk Mohamed és az egész családja, a szaudi király. Számukra egyrészt presztízs kérdés, hogy teljesíteni tudják a távot, másrészt az, hogy meg tudják fizetni a legjobb lovakat. Mi is versenyeztünk már együtt a 2023. februárjában Abu Dhabiban megrendezett világbajnokságon a bahreini koronaherceggel, ahol ő nyert, a mi magyar tenyésztésű, magyar tréningben álló Shagya-arab lovunk Patríciával a nyergében pedig a 18. lett úgy, hogy a télből vittük el a nyárba. Ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy ezek a lovak bírják a 35 fokot. Az idén februárban is voltunk Szaud Arábiában, al-Ula-ban a szaudi király meghívására. A verseny rajtja ugyanott volt, mint az idei Párizs-Dakar egy szakaszának a rajtja. Kihívás volt, hogy reggel még hideg volt, de a levegő nappal felmelegszik akár 40 fokra is – tudtuk meg Katalintól.

A 31 éves, bár tininek látszó fiatal versenyző, Fekete Patrícia az előző évben a világranglistán 19. helyezést ért el, ami nagyon nagy eredménynek számít. Hat éves kora óta lovagol. Hetente legalább száz kilométert lovagol, naponta 2-3 órát biztosan nyeregben tölt, van, hogy két lovat is lelovagol. Mi a legjobb a távlovaglásban?

Itt alakul ki a legközvetlenebb kapcsolat a lovunkkal, hiszen naponta több órát tréningezünk, a versenyeken pedig egész nap együtt vagyunk velük, ismerjük minden rezdülésüket

– válaszolta Patrícia.