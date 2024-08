Ezúttal minden résztvevő tetszőleges részvételi díjat fizethet, amivel ismét jótékony célt szolgálnak, hiszen a Futrinka Fajtamentő Egyesület kapja az összegyűlt támogatást. A rendezvényre nem csak tacsisokat, hanem minden négylábút és gazdit várnak.

Varga Zsófia a győri TacsiTali szervezője és Géza. Fotó: Rákóczy Ádám

- A rendezvény kiemelt célja a Győr és környéki tacskósok közösségének építése, ugyanakkor idén minden más fajtát is örömmel várunk, hiszen minden négylábút nagyon kedvelünk. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy egy helyi fiatalos csapatot is bemutathatunk a rendezvényen, akik megalkottak egy ingyenes applikációt a PetFriendet. Ez segít megtalálni a hozzánk legközelebbi állatbarát éttermeket, kutyakozmetikákat, strandokat és futtatókat egész Magyarországon. Ráadásul az app folyamatosan bővül, így ha valaki új állatbarát szolgáltatóként szeretne csatlakozni, szívesen látják. De találkozhatnak az érdeklődők a bénult kedvencekre specializálódott kutyakocsi készítővel és gyűrűhordó tacskóval is - mesélte podcast műsorunkba Varga Zsófia szervező, aki mindig felhívja a figyelmet arra is, hogy az állatbarátok is bátran csatlakozzanak.

- Nekem sincs kutyám, de nagy tacskó rajongó vagyok és mindig hatalmas élmény ennyi négylábúval tölteni egy napot - mondta.

Tacskótalálkozó - Hallgassa meg!