A Xantus János Állatkert évek óta a győri és a térség turizmusának legfőbb motorja. Az évente ide látogató, főként vidéki és külföldi kétszázötven ezer látogatóval szeretnék jobban megismertetni a megyeszékhelyet.

Csibész győri szurikáták a főszerepben – ők is segítenek a város megismerésében.

Fotó: Molcsányi Máté

Állati városkvíz gyermekeknek

Új turisztikai pont

A szurikátáktól a zsiráfokig

A közös projekt célja, hogy azok, akik az állatkertbe érkeznek, ne csak a 140 különböző állatfajjal találkozzanak ideérkezésük alkalmával, hanem maradjanak még pár napot Győrben, és tekintsék meg annak nevezetességeit is.

Ennek elősegítésére hoztak létre nemrég egy szabadtéri kiállítást Győr főbb értékeivel és turisztikailag is érdekes látnivalóinak felvonultatásával az állatkert bejáratától nem messze. A gyerekeknek többek között állati városkvízzel is kedveskednek, amiben az állatkertben élő állatok mellé párhuzamba állítva mutatják be a város érdekességeit.

Ebben a játékban is főszerepet kapnak a győri szurikáták, akik a győri kazamata rendszerhez hasonlóan, saját földalatti járatokat alakítanak ki, közben, mint a várőrök egy társuk két lábra ágaskodva őrködik.