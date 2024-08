Világszerte történnek olyan megrázó esetek, amik bebizonyítják az emberi gonoszság határtalanságát. Az elmúlt évtizedekben hazánkban is elő- fordultak olyan események, amelyek az egész országot megrázták. Ilyen volt Ackermann Dá- vid rejtélyes eltűnése, amire 15 év elteltével sem találtak magyarázatot, de a nyolcéves Szathmáry Nikolett története is nyomot hagyott az emberekben. Ugyancsak egy egész ország izgult a bajai Till Tamás megtalálásáért, ami ugyancsak nem hozott eredményt, de most áttörés lehet az ügyében.

A tizedik életévét betöltött kisfiú még 2000-ben, gyermeknapon tűnt el, miután édesapja megengedte neki, hogy kerékpárral a közeli vadasparkba menjen. Tamás a megbeszélt időpontra nem ért haza, kisvártatva a szülők értesítették is a rendőrséget, és keresni kezdték, eredménytelenül. Napokkal később ugyan megtalálták a sérült kerékpárját, de még így sem sikerült a nyomára bukkanni. Ez év júniusa hozhatja az ügyben az áttörést, ugyanis a rendőrség az ügyészségtől értesült arról, hogy egy férfi állítólag bevallotta: részt vett egy gyermek holttestének elásásában, abban az időben, amikor Tamás eltűnt.

A nyomozást jócskán megnehezíti az, hogy időközben a gyanúsított és a feltételezett segítője is öngyilkos lett. A rendőrség nyomozásba kezdett a feltételezett gyanúsított tanyáján, ahol az aljzatbetont feltörve megtalálták egy gyermek maradványait: ugyanazokban a ruhákban került elő, mint amelyekben Tamás eltűnt. A DNS-vizsgálat eredményére azonban még várni kell.

Egy szülő legnagyobb rémálma, hogy gyermekét elveszíti. Ugyan Tamás szülei minden tőlük telhetőt megtettek, hogy fiuk nyomára bukkanjanak, a remény mindmáig nem halt meg bennük, hogy gyermekük egyszer hazatér.

Sokszor azonban a bizonyosság kegyetlenebb lehet, mint az éveken át tartó bizonytalanság.