Egy iskolatáska mennyországban jártunk a Szigetközben. A győrújfalui Makai Papírfeldolgozó és Kereskedelmi Kkt. boltjának választéka nem csak Győrből és a környékről de még a szomszédos megyékből is vonzza a vásárlókat – tudtuk meg Vajki Dóra tulajdonostól.

– Már a szezon közepén vagyunk az iskolatáskákat tekintve, sokan már az óvoda befejezése után megvásárolták az iskolatáskát. Az első osztályosoknak 2-3 fazont szoktunk bemutatni. A pedagógusok egyetértésével elsősorban merev falu dobozos iskolatáskát ajánlunk számukra, mert ebbe bele tudják bepakolni a tanszereiket, könnyebben megtalálják benne és védi a tankönyveket is. Három különböző fazon közül lehet választani. Fel szoktuk próbáltatni a gyerekekkel és ha szimpatikus, a mintaválaszték alapján döntenek általában. A szülők körében népszerű a merev aljú hátizsák fazon is, amit talán egy picit hosszabb ideig lehet használni. A mintákban határ a csillagos ég – állapította meg az üzlet tulajdonosa, aki azt is elmondta, hogy kisfiúknál a lamborghinis táska vezet, de az állatos, dinós, minecraftos táskák is népszerűek, a focis minta pedig évről évre nagy kedvenc. A kislányoknál a cuki állatok, a rózsaszín, a lila szín, a csajos minták népszerűek. A Szigetközben sok a lovarda, rengetegen szeretik a lovakat, így a lovas díszítésű táskák is kedveltek. A kislányok szeretik a világosabb színeket, a szülők kevésbé, holott ezeknek a táskáknak az alja merev, kopásálló, nem koszosodik könnyen, és lehet nedves szivaccsal tisztítani is.

Vajki Dóra, a győrújfalui üzlet tulajdonosa hihetetlenül sokféle táskát kínál a diákoknak. Fotó: Csapó Balázs.

Mint megtudtuk, a gyártók próbálnak könnyített verziókat készíteni, hogy ne legyen nehéz az iskolatáska. A dobozos változatból van már 950 gramm, a hátizsák fazonok pedig akár 5-600 grammosak is lehetnek. Árban is nagy szóródás tapasztalható. A dobozos táskák 28 9990 forinttól kaphatók náluk, a merev aljú hátizsákok 23 990 forinttól, de egy sima hátizsák fazon már 18 99 forint is lehet. Megfelelő ergonomikus kialakítású táskákat kínálnak a gyerekeknek, mert ez alkalmas arra, hogy a napi tanszer mennyiséget úgy tudja cipelni a gyerkőc, hogy ne ferdüljön el a gerince, ezért vásárláskor minden esetben megmutatják, hogyan lehet a gyerek méretéhez igazítani.