Mint ahogy a színésznő mondta: a sziklák közti lavírozás, a sebes víz lüktetése adrenalint adott számára a hegyek között, festői környezetben pihenhette ki magát családjával.

A Salza folyón nem a szokványos több fős csónakban, hanem kétszemélyes kenukban csaptunk neki a kalandnak, aminek hamar rabja lesz az ember.

–Sokan hiszik, hogy nyáron csak a strandon lehet pihenni, de szívből ajánlom még a nyugodtabb természetűeknek is, ugyanis a friss levegő, az aktív mozgás, a társaság stresszoldásra is hatással van, sőt hatalmas boldogság átlépni saját korlátaink. Számomra ez egy olyan önfeledt kikapcsolódás, ami sokkal maradandóbb emlék –részletezte.

Sik Frida és az extrém sportok

Frida mindig szerette az extrém sportokat, kimozdulni a komfortzónájából, ugrott már le nagy szikláról, de snowboardozni, és lovagolni is nagyon szeret.

A győri szénésznő örömmel túrázik az Alpok csúcsain.

– Szeretek új dolgokat kipróbálni, most először voltam Győr mellett az ikrényi wakeboard pályán. Augusztus 20-át pedig nem mindennapi módon ünnepeltem: a Balatonon vízről nézhettem a tűzijátékot egy vitorláshajón. Terveim szerint hamarosan újabb hasonló túrát szervezünk, amikhez most már a kisfiam is fog csatlakozni: szeretnék neki is mindent megmutatni ebből a fantasztikus életből. Lassan indul a színházi évad, amit tele energiával kezdek ezekkel az élményekkel. Nem utolsó sorban hamarosan startolnak a dráma csoportjaim is – zárta szavait a színésznő.